Оккупанты казнили кувалдой еще одного боевика группы Вагнера

Скриншот из видео

Боевики "Вагнера" продолжают публично казнить своих бойцов за то, что те сдаются в плен ВСУ. Террористы уже традиционно делают это кувалдой, чтобы запугать всех других наемников.

Ответное видео появилось в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone.

Убийства в ЧВК "Вагнера"

Как сказано в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone, этот человек "заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а затем просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании".

На смонтированном видео сначала показывается интервью боевика "Вагнера" Дмитрия Якущенко, сдавшегося в плен украинским бойцам. На нем он рассказывает, чтобы российские военные по возможности не шли на войну, и о том, что Украине вообще не нужна рф.

Однако следующая часть видео уже из подвала. У мужчины перемотана скотчем голова, прикрепленная к камню. Далее один из боевиков "Вагнера" берет кувалду и ударяет мужчину. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит невозможно. Но Якущенко сразу падает обратно, а мужчина с кувалдой продолжает его добивать.

Стоит отметить, что данное видео смонтировано так же, как ролик с еще одним "вагнеровцем" Евгением Нужиным, кадры с казнью которого были опубликованы в соцсетях 13 ноября.

Напомним, накануне американский телеканал CNN общался с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнера". Они ранее отбывали наказание в российских колониях, а затем были переброшены на фронт в Украину. Оккупанты заявили, что ехали воевать с "польскими наемниками", а не с украинцами.