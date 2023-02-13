Оккупанты казнили кувалдой еще одного боевика группы Вагнера

Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз
Боевики "Вагнера" продолжают публично казнить своих бойцов за то, что те сдаются в плен ВСУ. Террористы уже традиционно делают это кувалдой, чтобы запугать всех других наемников.
Ответное видео появилось в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone.
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Убийства в ЧВК "Вагнера"
Как сказано в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone, этот человек "заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а затем просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании".
На смонтированном видео сначала показывается интервью боевика "Вагнера" Дмитрия Якущенко, сдавшегося в плен украинским бойцам. На нем он рассказывает, чтобы российские военные по возможности не шли на войну, и о том, что Украине вообще не нужна рф.
Однако следующая часть видео уже из подвала. У мужчины перемотана скотчем голова, прикрепленная к камню. Далее один из боевиков "Вагнера" берет кувалду и ударяет мужчину. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит невозможно. Но Якущенко сразу падает обратно, а мужчина с кувалдой продолжает его добивать.
Стоит отметить, что данное видео смонтировано так же, как ролик с еще одним "вагнеровцем" Евгением Нужиным, кадры с казнью которого были опубликованы в соцсетях 13 ноября.
Напомним, накануне американский телеканал CNN общался с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнера". Они ранее отбывали наказание в российских колониях, а затем были переброшены на фронт в Украину. Оккупанты заявили, что ехали воевать с "польскими наемниками", а не с украинцами.