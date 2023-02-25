Обстрелы Авдеевки 25 февраля — оккупанты разрушили школу, которую в 2021 году полностью реконструировали

Последствия обстрелов Авдеевки

В течение дня, 25 февраля, оккупанты уже дважды обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Российская армия "накрыла" город артиллерией, танками и "Градами".

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрелы Авдеевки

"За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз — танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", — рассказывает глава ОВА.

Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне — ранен по меньшей мере один человек.

"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 — опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы — он выделил более 700 тысяч евро на новейшее оборудование для школы", — рассказал Кириленко.

По его словам, школа была одной из лучших в области, теперь здесь одни руины. Это и есть суть русского мира — уничтожать то, что другие долго и усердно строили.

Последствия обстрелов

Напомним, в пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак есть раненый.

Фото: Павел Кириленко/ Telegram