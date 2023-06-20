Окупанти знову атакували Запоріжжя: які руйнування

Російський окупант. Фото: росЗМІ

У ніч на 20 червня масовий акт агресії, вчинений противником, уразив Запоріжжя та його передмістя. Внаслідок обстрілу є руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, атака була хитро спланованою і спрямованою на критично важливі вузли — комунікаційні системи, активи та обладнання, що належать аграрним підприємствам та фермерським господарствам. Разом з цим під ударом ворога опинились і найпопулярніші місця відпочинку місцевих мешканців.

Попри загрозу, інформація про людей, які постраждали від атаки, не надходила. У цей час професіонали з місця подій роблять все можливе, щоб усунути наслідки обстрілу.

Повідомлення Юрія Малашка. Фото: скріншо

Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що після неспокійної ночі у Запоріжжі зараз ситуація стабільна. Житлові будинки не постраждали, а всі міські інфраструктурні системи працюють нормально і муніципальні служби вже починають відновлювати свою роботу у звичайному режимі.

Повідомлення Анатолія Куртєва. Фото: скріншот

Нагадаємо, що сили оборони продовжують вести успішні контрнаступні дії. Зокрема, у Запорізькій області ЗСУ вдалося взяти під контроль ще один населений пункт.

Також ми писали, що російські окупанти перекинули на Запорізький напрямок низку спецпідрозділів, які були задіяні у другій лінії оборони ворога під Херсоном. Така передислокація може серйозно посилити угроповання агресора.