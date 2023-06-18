ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье, — оккупационные власти

ВСУ на фронте. Фото: google

Силы обороны продолжают вести успешные контрнаступательные действия. В частности, в Запорожской области ВСУ удалось взять под контроль еще один населенный пункт.

Об этом сообщает гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов.

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Как сообщают оккупационные власти, ВСУ удалось взять под оперативный контроль населенный пункт Пятихатки.

"Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат. Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, который лихорадочно закрепляется в Пятихатках", — говорят в российских СМИ.

Также в российской разведке заявляют, что в направлении Пятихаток выехало подкрепление "нацистов", в которое входит большое количество пехоты и бронетехники.

И добавляют, что если ВСУ удастся закрепиться на данной позиции, то следующий свой удар они будут сосредоточены в направлении населенного пункта Жеребянки.

"Это купирует угрозу окружения и поможет получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку. На этом направлении продолжаются тяжелые и кровопролитные бои", — утверждают оккупационные власти.

Сообщение российских СМИ. Фото: скриншот

Напомним, запорожские терроборонцы еще 4 июня объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района от российских войск. А уже 17 июня в ВСУ показали видео, как происходила военная операция.

Добавим, что, по словам СМИ, Вооруженным силам России критически не хватает танков, поскольку наступление Украины на юге и востоке продолжало оттеснять линию фронта с помощью западной техники.