ЗСУ за добу ліквідували понад 500 окупантів, — Генштаб

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 11 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, п’ять бронемашин, 10 артилерійських систем і сім безпілотників.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 3 931 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 7 636 (+5) од.;

артилерійських систем — 3 746 (+10) од.;

РСЗВ — 601 (+0) од.;

засобів ППО — 362 (+0) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 307 (+7) од.;

крилатих ракет — 1183 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 471 (+10) од.;

спеціальної техніки — 510 (+1) од.

Втрати російської армії на 12 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.