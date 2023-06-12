ЗСУ за добу ліквідували понад 500 окупантів, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 11 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили п’ять танків, п’ять бронемашин, 10 артилерійських систем і сім безпілотників.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано;
- танків — 3 931 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 7 636 (+5) од.;
- артилерійських систем — 3 746 (+10) од.;
- РСЗВ — 601 (+0) од.;
- засобів ППО — 362 (+0) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 299 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 307 (+7) од.;
- крилатих ракет — 1183 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 471 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 510 (+1) од.
Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.
Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.