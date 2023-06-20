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Оккупанты вновь атаковали Запорожье: какие разрушения

20 июня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты вновь атаковали Запорожье: какие разрушения
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 20 июня массовый акт агрессии, совершенный противником, потряс Запорожье и его пригород. В результате обстрела есть разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По его словам, атака была хитро спланирована и направлена на критически важные узлы — коммуникационные системы, активы и оборудование, принадлежащие аграрным предприятиям и фермерским хозяйствам. Вместе с этим, под ударом врага оказались и популярные места отдыха местных жителей.

Несмотря на угрозу, информация о пострадавших от атаки людях не поступала. В это время профессионалы с места событий делают все возможное, чтобы устранить последствия обстрела.

Малашко
Сообщение Юрия Малашко. Фото: скриншот

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что после неспокойной ночи в Запорожье сейчас ситуация стабильная. Жилые дома не пострадали, а все городские инфраструктурные системы работают нормально и муниципальные службы уже начинают возобновлять свою работу в обычном режиме.

Куртев
Сообщение Анатолия Куртева. Фото: скриншот

Напомним, что силы обороны продолжают вести успешные контрнаступательные действия. В частности, в Запорожской области ВСУ удалось взять под контроль еще один населенный пункт.

Также мы писали, что российские оккупанты перебросили на Запорожское направление ряд спецподразделений, которые были задействованы во второй линии обороны врага под Херсоном. Такая передислокация может серьезно усилить группировку агрессора.

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