Окупанти знову обстріляли Херсонщину: є загиблі

Снаряд, який випустили з важкої артилерії. Фото: google.com

За минулу добу, 12 квітня, противник здійснив майже 50 обстрілів по територіях знаходження збройних сил України та по цивільних районах Херсонщини. Є поранені та загиблі.

Про це інформує Олександр Прокудін.

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За минулу добу ворог здійснив — 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв п'ять разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та на територію заводу в місті Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє дістали поранення.

За 12 квітня з деокупованої території області евакуйовано 72 особи. Робота щодо евакуації населення продовжується.

Нагадаємо, що увечері 12 квітня російські війська здійснили черговий ракетний обстріл міста Очаків у Миколаївській області України. На місці події працюють рятувальні служби.