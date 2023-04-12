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Війська РФ за добу сім разів обстріляли Сумщину: зафіксовано понад 70 "прильотів"

12 квітня 2023 23:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Війська РФ за добу сім разів обстріляли Сумщину: зафіксовано понад 70 "прильотів"
Наслідки обстрілів Сумської області російськими окупантами 11 квітня. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж дня, 12 квітня, росіяни здійснили сім обстрілів Сумської області. Є значні руйнування.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Як зазначили в ОВА, протягом 12 квітня росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Миропільську та Есманську громади на Сумщині.

В загальному зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є значні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв.

Есманська громада

Внаслідок обстрілу громади з артилерії (зафіксовано два прильоти), пошкоджено АЗС.

Миропільська громада

У результаті артобстрілу громади (десять прильотів) пошкоджено два приватних домогосподарства.

"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", — розповідають в Сумській ОВА.

Нагадаємо, 12 квітня у Генштабі розповіли про обстріли окупантів впродовж доби. Впродовж цієї доби ворог завдав 19 авіаційних ударів.

Серед цивільного населення є поранені. 

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", — наголосили в Генштабі.

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