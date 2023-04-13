Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть погибшие

Снаряд, выпущенный из тяжелой артиллерии. Фото: google.com

За минувшие сутки, 12 апреля, противник совершил почти 50 обстрелов по территориям нахождения вооруженных сил Украины и гражданским районам Херсонщины. Есть раненые и погибшие.

Об этом информирует Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрелы русскими военными

За минувшие сутки враг совершил 46 обстрелов, выпустив 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Херсон враг обстрелял пять раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и на территорию завода в Херсоне. В результате вражеского обстрела один человек погиб, двое получили ранения.

За 12 апреля с деоккупированной территории области эвакуированы 72 человека. Работа по эвакуации населения продолжается.

Напомним, что вечером 12 апреля российские войска совершили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.