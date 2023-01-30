Окупанти обстріляли Нікопольщину

Обстріл Дніпропетровської області

У понеділок, 30 січня, російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Там росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду та Марганець.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Обстріл Нікопольщини

За словами Лукашука, внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. На щастя, люди не постраждали.

"Критична інфраструктура в області працює. Ситуація зі світлом залишається без змін. Кордони Дніпропетровської області надійно захищають наші військові", — написав він.

Також Лукашук повідомив, що станом на цей час є інформація про звук, схожий на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам'янського районів чули увечері. Усі деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства.