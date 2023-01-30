Окупанти обстріляли Нікопольщину

Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: які руйнування
У понеділок, 30 січня, російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Там росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду та Марганець.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Обстріл Нікопольщини
За словами Лукашука, внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. На щастя, люди не постраждали.
"Критична інфраструктура в області працює. Ситуація зі світлом залишається без змін. Кордони Дніпропетровської області надійно захищають наші військові", — написав він.
Також Лукашук повідомив, що станом на цей час є інформація про звук, схожий на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам'янського районів чули увечері. Усі деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства.