Оккупанты обстреляли Никопольщину

Обстрел Днепропетровской области

В понедельник, 30 января, российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Там россияне обстреляли Красногригорьевскую громаду и Марганец.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обстрел Никопольщины

По словам Лукашука, в результате обстрела повреждены два частных жилых дома. К счастью, люди не пострадали.

"Критическая инфраструктура в области работает. Ситуация со светом остается без изменений. Границы Днепропетровской области надежно защищают наши военные", — написал он.

Также Лукашук сообщил, что по состоянию на данный момент есть информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером. Все детали выясняются.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие.