Оккупанты обстреляли Никопольщину

Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: какие разрушения
В понедельник, 30 января, российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Там россияне обстреляли Красногригорьевскую громаду и Марганец.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Обстрел Никопольщины
По словам Лукашука, в результате обстрела повреждены два частных жилых дома. К счастью, люди не пострадали.
"Критическая инфраструктура в области работает. Ситуация со светом остается без изменений. Границы Днепропетровской области надежно защищают наши военные", — написал он.
Также Лукашук сообщил, что по состоянию на данный момент есть информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером. Все детали выясняются.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие.