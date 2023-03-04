Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: погибли люди

Обстрел Никопольщины

Утром 4 марта произошла еще одна серия нападений рф на мирных жителей Украины. Обстрелы были осуществлены из тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня по Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Обстрел Никопольщины

В результате атак в Красногригорьевской громаде погибли два человека — 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. В городе Никополе была сильно повреждена гостиница.

Следственные органы находятся в процессе оценки полного масштаба последствий атак. Однако, ничто уже не вернет погибших и не может компенсировать причиненный им ущерб.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.

Российские оккупанты совершили почти два десятка обстрелов южной части Днепропетровской области. Били по Никопольскому району, в частности, по самому Никополю, а также по Марганецкой и Мировской громадам.