Окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Співробітники ТЕС ДТЕК. Фото: ДТЕК

Увечері 15 травня відбулася нова серія обстрілів, яка спричинила пошкодження для однієї з теплоелектростанцій, що належать компанії ДТЕК Енерго. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

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У повідомленні йдеться, що обстріл призвів до пошкодження обладнання на теплоелектростанції. Після закінчення обстрілів енергетики розпочали усунення проблем, що виникли.

Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Загальна кількість атак, здійснених з вересня минулого року на теплоелектростанції ДТЕК Енерго, тепер стала 33 рази.

Нагадаємо, що енергетичні компанії закликають ЗМІ не поширювати неперевірену та хибну інформацію про роботу енергетиків під час війни. Компанія "Д-Трейдінг" зазнала спланованої медіаатаки, в якій були представлені суперечливі суб'єктивні факти, змішані з ринковою термінологією.

В ніч проти 16 травня у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом тривогу було оголошено практично по всій території України. Противник намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із північного напрямку, повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.