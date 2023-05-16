Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Струдники ТЭС ДТЭК. Фото: ДТЭК

Вечером 15 мая произошла новая серия обстрелов, которая повлекла повреждения для одной из теплоэлектростанций, принадлежащих компании ДТЭК Энерго. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

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В сообщении говорится, что обстрел привел к повреждению оборудования на теплоэлектростанции. После окончания обстрелов энергетики приступили к устранению возникших проблем.

Это уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая. К общему числу атак, совершенных с сентября прошлого года на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, теперь прибавилось 33 раза.

Напомним, что энергетические компании призывают СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиаатаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.

В ночь на 16 мая в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы.

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.