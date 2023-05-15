У Луганську прогриміли вибухи, є постраждалі

Вибухи у Луганську. Фото: t.me/operativnoZSU

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Внаслідок вибуху є потерпілі.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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Як відомо, вибухи сталися у центрі окупованого Луганська. Очевидці повідомляють про вибухи на вулиці Демьохіна, перекриту дорогу та багато "швидких".

В спільнотах соцмереж пишуть, що хтось кинув гранату в перукарню, є потерпілі.

Також відомо, внаслідок вибуху у луганському барбершопі було поранено так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета, який був постійним клієнтом закладу. Наразі він госпіталізований.

Окрім Корнета під час вибуху постраждали ще п'ятеро людей.

Зрадник України Ігор Корнет. Фото: t.me/riamelitopol

Нагадаємо, 12 та 13 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про вибухи у Луганську. Місцеві мешканці повідомляли про роботу російської ППО.

Також жителі повідомляли, що в деяких будинках, ймовірно, повибивало вікна. До вибуху в місті звучала повітряна тривога.