Окупанти знову обстріляли житлові будинки на Херсонщині, одна людина загинула

Наслідки обстрілу Херсону. Фото архівне: Олександр Прокудін

Російські загарбники не припиняли обстрілювати Херсон та область у вівторок, 14 травня. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін у середу, 15 травня.

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Наслідки обстрілу Херсону та області

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка", — написав Прокудін, говорячи про обстріли населених пунктів.

Він додав, що ворог вдарив по житлових кварталах. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та складське приміщення.

Через агресію Росії одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 15 травня у Криму було гучно. Зокрема, вибухи лунали поблизу Севастополя у районі аеродрому "Бельбек". Там, згідно з супутниковими знімками, спалахнуло три пожежі на місцях стоянок російських літаків. Крім того, російська влада повідомляла про тимчасове перекриття Кримського мосту.

Увечері 14 травня вибухи лунали у Харкові. В ОВА повідомили про ракетний обстріл.

Перед цим того ж дня росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Станом на вечір було відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали 20 людей, серед яких троє дітей.