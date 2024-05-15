Оккупанты снова обстреляли жилые дома на Херсонщине, один человек погиб
Российские захватчики не перестали обстреливать Херсон и область во вторник, 14 мая. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы населённых пунктов региона. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в среду, 15 мая.
Последствия обстрела Херсона и области
"Минувшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка", — написал Прокудин, говоря об обстрелах населенных пунктов.
Он добавил, что враг ударил по жилым кварталам. В результате атаки повреждены частный дом и складское помещение.
Из-за агрессии России один человек погиб, еще один получил ранения.
Напомним, ночью 15 мая в Крыму было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек". Там, согласно спутниковым снимкам, вспыхнули три пожара на местах стоянок российских самолетов. Кроме того, российские власти сообщали о временном перекрытии Крымского моста.
Вечером 14 мая взрывы раздавались в Харькове. В ОВА сообщили о ракетных обстрелах.
Перед этим в тот же день россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке в центре города. По состоянию на вечер было известно, что в результате этой атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей.
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