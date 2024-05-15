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Оккупанты снова обстреляли жилые дома на Херсонщине, один человек погиб

15 мая 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты снова обстреляли жилые дома на Херсонщине, один человек погиб
Последствия обстрелов Херсона. Фото архивное: Александр Прокудин
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестали обстреливать Херсон и область во вторник, 14 мая. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы населённых пунктов региона. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в среду, 15 мая.

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Последствия обстрела Херсона и области

"Минувшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка", — написал Прокудин, говоря об обстрелах населенных пунктов.

Он добавил, что враг ударил по жилым кварталам. В результате атаки повреждены частный дом и складское помещение.

Из-за агрессии России один человек погиб, еще один получил ранения.

Обстрелы Херсона и области
Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

 

Напомним, ночью 15 мая в Крыму было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек". Там, согласно спутниковым снимкам, вспыхнули три пожара на местах стоянок российских самолетов. Кроме того, российские власти сообщали о временном перекрытии Крымского моста.

Вечером 14 мая взрывы раздавались в Харькове. В ОВА сообщили о ракетных обстрелах.

Перед этим в тот же день россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке в центре города. По состоянию на вечер было известно, что в результате этой атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей.

война
Херсон
россияне
Херсонская область
Херсонская ОГА
оккупанты
война в Украине
Александр Прокудин

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