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Оккупанты зомбируют украинских детей под предлогом отдыха, — Федоров

24 июля 2023 20:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
оккупанты зомбируют украинских детей под предлогом отдыха, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Подобные мероприятия они проводят даже в детских лагерях.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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По словам Федорова, россияне вербуют детей и говорят об этом открыто. Зомбирование русские террористы проводят с целью якобы научить правильной истории и воспитать настоящих патриотов.

"Оккупанты продолжают зомбировать и вербовать наших детей уже открыто. Очередную партию наших детей отправили в Евпаторию, в лагеря. Их отправил какой-то гауляйтер. Он сказал, что в этих лагерях надо детей "научить правильной истории и рассказать правдивую историю нашего государства". Поэтому они открыто подтверждают, что будут зомбировать наших детей", — говорит Федоров.

И добавляет, что осенью оккупанты продолжат зомбировать маленьких украинцев под предлогом учебы. Следовательно, они уже готовятся рассказывать о причинах начала так называемой "СВО", которой в России называют развязанную войну против Украины.

Напомним, в Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора. Следовательно, российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства по украинской музыке.

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