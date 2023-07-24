оккупанты зомбируют украинских детей под предлогом отдыха, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Подобные мероприятия они проводят даже в детских лагерях.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте также:

Россияне зомбируют украинских детей

По словам Федорова, россияне вербуют детей и говорят об этом открыто. Зомбирование русские террористы проводят с целью якобы научить правильной истории и воспитать настоящих патриотов.

"Оккупанты продолжают зомбировать и вербовать наших детей уже открыто. Очередную партию наших детей отправили в Евпаторию, в лагеря. Их отправил какой-то гауляйтер. Он сказал, что в этих лагерях надо детей "научить правильной истории и рассказать правдивую историю нашего государства". Поэтому они открыто подтверждают, что будут зомбировать наших детей", — говорит Федоров.

И добавляет, что осенью оккупанты продолжат зомбировать маленьких украинцев под предлогом учебы. Следовательно, они уже готовятся рассказывать о причинах начала так называемой "СВО", которой в России называют развязанную войну против Украины.

Напомним, в Мелитополе оккупанты перешли к новой стадии террора. Следовательно, российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства по украинской музыке.