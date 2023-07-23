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Скільки окупантів знищили ЗСУ за тиждень: дані Генштабу

23 липня 2023 18:27
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки окупантів знищили ЗСУ за тиждень: дані Генштабу
Український військовий успішно працює на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За останній тиждень, в період з 17 по 23 липня, Сили оборони України знищили понад 4 тисячі окупантів на усіх ділянках фронту. Також російські загарбники втратили велику кількість військової техніки. 

Про це повідомляє генерал Олександр Павлюк. 

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Втрати росіян за тиждень

"За тиждень з 17 по 23 липня Силами оборони України знищено близько 4280 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні. 

З військової техніки росіяни втратили:

  • 44 танки;
  • 79 бойових броньованих машин;
  • 177 артилерійських систем;
  • 16 РСЗВ;
  • 26 установок ППО;
  • 128 одиниць автотехніки;
  • 30 одиниць спецтехніки.

Також ЗСУ збили 25 ворожих ракет та 138 БпЛА.

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Втрати росіян за тиждень. Фото: Олександр Павлюк\Telegram

Нагадаємо, військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Додамо, Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі. 

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