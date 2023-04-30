Оккупанты обвинили ВСУ в нанесении "хлопков" по Токмаку

Дым от взрыва. Фото: росСМИ

В ночь на 30 апреля, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области произошли два взрыва. Оккупанты говорят о том, что обстрелы были совершены со стороны ВСУ.

Об этом сообщают местные соцсети.

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По словам оккупантов, первый обстрел был совершен по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Сообщается о возможных жертвах и разрушениях, однако эту информацию пока не подтвердили официально.

"Уничтожение враждебной логистики – является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ", — говорится в сообщении.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за конфликта между украинскими войсками и боевиками, которые оккупировали территорию. Регулярные столкновения и обстрелы нарушают перемирие, которое было достигнуто в рамках Минских соглашений.

Напомним, что за прошедшие 24 часа военные России нанесли ряд ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. В частности был нанесен один авиаудар.

Также мы писали, что в течение апреля из Запорожской области было эвакуировано 78 детей. Региональные власти пытаются вывозить несовершеннолетних вместе с их семьями.