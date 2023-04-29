Окупаційна влада Криму хоче запустити пороми, щоб вивозити людей та техніку з півострова

Судно пропливає біля Кримського мосту в Керченській протоці. Фото: Reuters

Російська влада Криму має намір запустити пороми з півострова, щоб вивозити звідти людей та техніку. Відповідні оголошення у мережі почали поширювати проросійські пабліки.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного телемарафону.

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"Вчора, 28 квітня, окупанти розповсюджували по деяких пабліках документ уряду країни-агресора. 27 квітня, буквально два дні тому, вони прийняли спеціальним розпорядженням надання великого обсягу грошей близько 27 млн доларів, щоб організувати роботу поромів додатково до чинного мосту", — зазначив Чубаров.

На його думку, це свідчить про те, що російська армія готує альтернативні шляхи відступу із Криму.

"Там чітко сказано, що у розпорядженні уряду країни-агресора, що на ці гроші мають бути запущені, здається, шість поромів для транспортування людей та техніки", — наголосив глава Меджлісу.

Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи. Також російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.