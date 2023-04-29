Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупаційна влада Криму хоче запустити пороми, щоб вивозити людей та техніку з півострова arrow

Окупаційна влада Криму хоче запустити пороми, щоб вивозити людей та техніку з півострова

29 квітня 2023 19:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупаційна влада Криму хоче запустити пороми, щоб вивозити людей та техніку з півострова
Судно пропливає біля Кримського мосту в Керченській протоці. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська влада Криму має намір запустити пороми з півострова, щоб вивозити звідти людей та техніку. Відповідні оголошення у мережі почали поширювати проросійські пабліки.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі національного телемарафону.

Читайте також:

Окупанти готують план втечі з Криму

"Вчора, 28 квітня, окупанти розповсюджували по деяких пабліках документ уряду країни-агресора. 27 квітня, буквально два дні тому, вони прийняли спеціальним розпорядженням надання великого обсягу грошей близько 27 млн доларів, щоб організувати роботу поромів додатково до чинного мосту", — зазначив Чубаров.

На його думку, це свідчить про те, що російська армія готує альтернативні шляхи відступу із Криму.

"Там чітко сказано, що у розпорядженні уряду країни-агресора, що на ці гроші мають бути запущені, здається, шість поромів для транспортування людей та техніки", — наголосив глава Меджлісу.

Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи. Також російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB