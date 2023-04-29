Оккупационные власти Крыма хотят запустить паромы, чтобы вывозить людей и технику с полуострова

Судно проплывает мимо Крымского моста в Керченском проливе. Фото: Reuters

Российские власти Крыма намерены запустить паромы с полуострова, чтобы вывозить оттуда людей и технику. Подходящие объявления в сети начали распространять пророссийские паблики.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона.

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"Вчера, 28 апреля, оккупанты распространяли по некоторым пабликам документ правительства страны-агрессора. 27 апреля, буквально два дня назад, они приняли специальным распоряжением предоставление большого объема денег около 27 млн долларов, чтобы организовать работу паромов дополнительно к действующему мосту", — отметил Чубаров.

По его мнению, это говорит о том, что российская армия готовит альтернативные пути отступления из Крыма.

"Там четко сказано, что в распоряжении правительства страны-агрессора, что на эти деньги должны быть запущены, кажется, шесть паромов для транспортировки людей и техники", — подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Вместо этого оккупанты вырыли там окопы. Также российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.