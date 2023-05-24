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Окупаційна влада вивозить секретну документацію з Криму

24 травня 2023 18:13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Окупаційна влада вивозить секретну документацію з Криму
Знак тимчасово окупованого півострова. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Росіяни з Криму вивозять секретну документацію. На територію РФ вони також вивезли шифрувальне обладнання ЗС Росії.

Про це інформує центр Національного Супротиву.

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Зазначається, що на початку травня 2023 року окупанти вивезли військову документацію з Криму на територію РФ. Також повідомляється, що росіяни забрали з тимчасово окупованого півострова шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС Росії.

"Дякуємо українським партизанам на ТОТ за своєчасне інформування", — йдеться в повідомленні центру Національного Супротиву.

Нагадаємо, що в Криму активізувались партизани. За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4070 російських окупантів, 32 танка, 82 броньовані машини, 87 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 133 БпЛА, 41 крилату ракету, 142 артилерійських системи, 5 РСЗВ, 26 одиниць спеціальної техніки та 7 засобів ППО.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив думку про ті обставини, за яких Росія може втратити владу над Кримом. Він стверджує, що це може статися, якщо буде усунено три конкретні фактори.

Сьогодні, 24 травня, над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише навчання Росгвардії.

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