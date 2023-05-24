Окупаційна влада вивозить секретну документацію з Криму

Знак тимчасово окупованого півострова. Фото: росЗМІ

Росіяни з Криму вивозять секретну документацію. На територію РФ вони також вивезли шифрувальне обладнання ЗС Росії.

Про це інформує центр Національного Супротиву.

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Вивезення секретних документів з Криму

Зазначається, що на початку травня 2023 року окупанти вивезли військову документацію з Криму на територію РФ. Також повідомляється, що росіяни забрали з тимчасово окупованого півострова шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС Росії.

"Дякуємо українським партизанам на ТОТ за своєчасне інформування", — йдеться в повідомленні центру Національного Супротиву.

Нагадаємо, що в Криму активізувались партизани. За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4070 російських окупантів, 32 танка, 82 броньовані машини, 87 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 133 БпЛА, 41 крилату ракету, 142 артилерійських системи, 5 РСЗВ, 26 одиниць спеціальної техніки та 7 засобів ППО.

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