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Оккупационные власти вывозят секретную документацию из Крыма

24 мая 2023 18:13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Оккупационные власти вывозят секретную документацию из Крыма
Знак временно оккупированного полуострова. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Россияне из Крыма вывозят секретную документацию. На территорию РФ они также вывезли шифровальное оборудование ВС России.

Об этом информирует центр Национального Сопротивления.

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Вывоз секретных документов из Крыма

Отмечается, что в начале мая 2023 оккупанты вывезли военную документацию из Крыма на территорию РФ. Также сообщается, что россияне забрали с временно оккупированного полуострова шифровочное оборудование из органов военного управления ВС России.

"Спасибо украинским партизанам на ВТО за своевременное информирование" , — говорится в сообщении центра Национального Сопротивления.

Напомним, что в Крыму активизировались партизаны. По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4070 российских кафиров, 32 танка, 82 бронированные машины, 87 единиц автомобильной техники и цистерн, 133 БпЛА, 41 крылатых ракет, 41 крылатых ракет 26 единиц специальной техники и 7 средств ПВО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал мнение о тех обстоятельствах, при которых Россия может потерять власть над Крымом. Он утверждает, что это может произойти, если будут устранены три конкретных фактора.

Сегодня, 24 мая, над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь обучение Росгвардии.

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