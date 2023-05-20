В Криму активізувалися партизани, а на Запоріжжі ворог сів в оборону

Наслідки підриву залізниці під Бахчисараєм. Фото: REUTERS

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4070 російських окупантів, 32 танка, 82 броньовані машини, 87 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 133 БпЛА, 41 крилату ракету, 142 артилерійських системи, 5 РСЗВ, 26 одиниць спеціальної техніки та 7 засобів ППО.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Білорусь відновила поставки солдат

На цьому тижні вперше після тривалої перерви майже у півтора місяці було переміщено до Росії на територію Ростовської області військовий ешелон з технікою та особовим складом.

"Не виключено, що через деякій час ці солдати з'являться на території так званої ЛНР", — сказав Селезньов.

Мова йде, пояснив він, про російських мобілізованих, які пройшли підготовку в навчальних центрах на полігонах Білорусі, і техніку, яка була відремонтована на підприємствах білоруського ВПК після пошкодження на полях боїв в Україні.

Російських солдат перевозять до місця дислокації. Фото: РосЗМІ

Цікаво, зауважив військовий експерт, що на зміну відправленим мобілізованим новий контингент на навчання поки не завозили.

Лісові брати

Брянська область Російської Федерації на цьому тижні показала, що вона — справжній край партизанської слави. Адже декілька літаків і гелікоптерів, які "раптово" впали — тому наочне підтвердження.

Варто нагадати, що саме з цього регіону ворог періодично запускає "Шахеди" у бік української столиці. Тому невідомі БпЛА атакують тамтешні аеродроми.

Падіння літака на Брянщині. Скріншот відео

"А вибухи на військових об'єктах в області стали настільки звичайним явищем, що на них навіть російські пропагандисти практично вже не звертають уваги", — підмітив Селезньов.

На Бєлгородщині ворог збирає сили

На території Бєлгородської області агресор продовжує нарощувати своє угруповання. Крім Нового Осколу, він концентрує живу силу в інших місцях.

"Ці обсяги поки що не на стільки критичні, щоб бити на сполох, — коментує ситуацію аналітик, — але спостерігати за тим, що відбувається там, треба уважно. Оскільки не можна виключати варіанту, що ці ресурси в подальшому можуть бути використані для атаки через кордон з метою азяття під контроль території Харківської області на Схід від річки Оскіл".

Російська військова техніка. Фото: РосЗМІ

Водночас тривають обстріли українського прикордоння в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Українські Сили оборони за можливості намагаються вираховувати місце знаходження артилерійських батарей ворога і давати гідну відповідь.

"До речі на, якщо подивитися зведення Генштабу, то на цьому тижні ЗСУ знищіли найбільшу за останні місяці кількість російських артилерійських систем", — констатував Селезньов.

У Луганську відчули війну

Варто також відзначити атаки українських Сил спротиву по військовим об'єктам в Луганську та навколо нього При цьому "прильоти" були дуже влучні.

Зокрема, зазначив експерт, один боєприпас потрапив у корпус училища штурманів, казарми якого використовувалися противником для власних потреб ще з 2014 року.

"Невідомо, скільки було знищено особового складу ворогу, але йому, схоже, було боляче. Також у Луганську горіла нафтобаза і завод. На останньому, підозрюю, здійснювався ремонт військової техніки окупантів", — констатував експредставник ГШ.

Місто-фортеця чинить опір

У Бахмуті ситуація продовжує залишатися складною, бої тривають на західних околицях міста.

Пригожинські найманці, користуючись перевагою в артилерії та авіації чинять спроби вичавити наші війська.

Солдати ЗСУ в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

У той же час наші підрозділи суттєво відтіснили ворога на флангах.

"Тобто ми наразі утримаємо частину багатоповерхової забудови міста та приватного сектору. Більша ж частина Бахмуту перебуває поки що під контролем пригожинських військ і інших ворожих підрозділів", — поділився інформацією співрозмовник.

Прагнуть оточити

Між тим у Мар'їнці росіяни продовжують атаки з нульовою ефективністю. Вони несуть колосальні втрати, але не полишають намірів організувати оперативне оточення нашого гарнізону в Авдіївці.

Що стосується останньої, як зазначив Селезньов, то навколо неї ситуації стабілізувалася: обидві сторони інколи мають певні тактичні успіхи. Однак критично це на ситуацію не впливає — контроль над Авдіївкою та окремими районами Мар'їнки залишається за українською армією.

Українська артілерія на Донбасі. Фото: Reuters

Натомість у Вугледарі росіяни знову активізували свою діяльність. Це пов'язано з їхніми спробами відсунути ЗСУ від сполучення через Волноваху на Мелітополь і Крим. Цьому сприяє і стабілізація погодних умов. Відповідно росіяни намагаються перевірити на міцність українську оборону.

Перейшли до оборони

На Запорізькому напрямку тривають артилерійські дуелі.

За словами Селезньова, росіяни перетворили землю області на суцільну павутину окопів і інженерно-фортифікаційних укріплень, щоб максимально спробувати стримати майбутній контрнаступ українських Сил оборони.

Мережа російських окопів у Запорізькому степу. Фото: Telegram

"Варто наголосити, що на цій ділянці фронту росіяни знаходяться в глибокій, стратегічного рівня, обороні", — підкреслив український офіцер.

За його словами, дещо подібна ситуація спостерігається і на Півдні Херсонської області.

Там агресор має величезну кількість артилерійських засобів на Лівому березі Дніпра, що дає йому змогу контролювати острови в дельті річки.

Російська артилерія. Фото: РосЗМІ

Ситуація в певній мірі стабільна, уточнює Селезньов, але казати, що ми найближчим часом можемо провести операцію з форсування Дніпра, не варто.

Особливо на фоні того, додав він, що активно йде вода через греблю Каховської ГЕС. Її потік стоїть на заваді створення інженерних споруд для переміщення військ і техніки.

Причому, зауважив військовий експерт, натиск води такий, що затоплює і змиває деякі оборонні споруди самих росіян на Лівому березі Дніпра.

Спротив набирає обертів

"Росіяни чомусь вважають, що Крим з Росією — назавжди. Тому для оборони весь Захід і Північ півострову перерито окопами", — звернув увагу Селезньов.

Але незважаючи на це, повідомив він, потяги у них йдуть під укіс, що свідчить про те, що на півострові активізувався партизанський рух. Тому очевидним є факт того, що логістика постачання військам необхідних речей у окупантів стабільною не буде.

У контексті цього Селезньов звернув увагу на те, що залізнична мереже в Криму достатньо розгалужена. А, наприклад, сполучення між Сімферополем та Севастополем здійснюється за допомогою одноколійної залізниці. Відповідно ураження однієї ділянки створить чимало проблем загарбникам.

"Якщо мости, тунелі добре охороняються, то існує багато інших ділянок, до яких можна спокійно дістатися та вивести з ладу не лише релейні шафи, але й — пошкодити колії", — не виключив Селезньов.

При цьому він додав: "Я думаю, що така динаміка і надалі буде тривати".

