Оккупационные чиновники еще имеют немного времени, чтобы покинуть ВОТ, — Верещук

Ирина Верещук

Руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что на ВТО тревожно. По ее словам, оккупационные чиновники еще имеют немного времени, чтобы уехать оттуда.

Об этом Верещук написала в своем Telegram-канале.

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"Оккупационные чиновники еще имеют немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но, это уже как получится", — отметила Верещук.

Она посоветовала гражданам Украины на ВОТ временно выехать в третьи страны или приготовиться.

"Что делать знаете. Главное — беречь себя и детей", — добавила Верещук.

Напомним, россиян, причастных к похищению и незаконному усыновлению украинских детей, ждет свой Нюрнбергский процесс. В украинских и международных следственных органов есть вся необходимая информация.

Также мы писали, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне. Они создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

Добавим, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".