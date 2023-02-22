Омбудсман Лубінець звинуватив росію у знущаннях над політв'язнем Олександром Марченком

Уповноважений із прав людини заявив, що рф чинить судилище над затриманим українським підприємцем

Омбудсман Дмитро Лубінець закликає світ сприяти припиненню свавілля рф проти українського політв'язня Олександра Марченка. Ще у 2018 році чоловіка затримали представники так званої "ДНР".

Про це Уповноважений ВР із прав людини написав у своєму Telegram.

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Дмитро Лубінець нагадав, що у 2018 році Олександр Марченко поїхав до Донецька, щоб подати документи на повернення його викраденого автомобіля, та був затриманий представниками самопроголошеної "ДНР".

"Понад місяць чоловік незаконно утримувався без зв’язку та рідним було невідомо про його місце утримання. В подальшому його передали до фсб рф", — написав Лубінець.

Окрім того, за рік перебування в рф українця було засуджено до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Також російська влада постійно порушувала його права.

Пізніше Маренка етапували до Забайкалля, де морози досягають 40 градусів нижче нуля.

Окрім цього у 2022 році суд вніс до його справи дані про те, що він "склонный к суициду". При цьому не було проведено жодної експертизи відносно Марченко для того, щоб встановити такий статус.

Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, на українця здійснюється постійний тиск.

"Його позбавляють можливості контактувати з родичами, він ізольований, його безпідставно відправляють до ШІЗО на довготривалий строк. Наприкінці 2022 порушили адміністративну справу у зв’язку дискредитацією військових сил рф", — розповів Лубінець.

Своєю чергою, Уповноважений закликає міжнародну спільноту посприяти, аби звільнити незаконно утримуваного українця з в'язниці рф.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна повернула з російського полону 100 воїнів та одного цивільного.