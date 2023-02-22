Омбудсмен Лубинец обвинил рф в издевательствах над политзаключенным Александром Марченко
Омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает мир способствовать прекращению произвола рф против украинского политзаключенного Александра Марченко. Еще в 2018 году мужчину задержали представители так называемой "ДНР".
Об этом Уполномоченный по правам человека написал в своем Telegram.
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Дмитрий Лубинец напомнил, что в 2018 году Александр Марченко поехал в Донецк, чтобы подать документы на возвращение его угнанного автомобиля, и был задержан представителями самопровозглашенной "ДНР".
"Более месяца мужчина незаконно удерживался без связи и родным было неизвестно о его месте содержания. В дальнейшем его передали в фсб рф", — написал Лубинец.
Кроме того, за год пребывания в россии украинец был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также российские власти постоянно нарушали его права.
Позже Маренко этапировали в Забайкалье, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля.
Кроме этого, в 2022 году суд внес в его дела данные о том, что он "склонен к суициду". При этом не была проведена ни одна экспертиза в отношении Марченко для того, чтобы установить такой статус.
После начала полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года на украинца осуществляется постоянное давление.
"Его лишают возможности контактировать с родственниками, он изолирован, его безосновательно отправляют в ШИЗО на длительный срок. В конце 2022 года возбудили административное дело в связи с дискредитацией военных сил россии", — рассказал Лубинец.
В свою очередь, Уполномоченный призывает международное сообщество посодействовать, чтобы освободить незаконно удерживаемого украинца из тюрьмы рф.
Напомним, недавно мы писали, что Украина вернула из российского плена 100 воинов и одного гражданского.