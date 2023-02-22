Омбудсмен Лубинец обвинил рф в издевательствах над политзаключенным Александром Марченко

Уполномоченный по правам человека заявил, что рф производит судилище над задержанным украинским предпринимателем

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает мир способствовать прекращению произвола рф против украинского политзаключенного Александра Марченко. Еще в 2018 году мужчину задержали представители так называемой "ДНР".

Об этом Уполномоченный по правам человека написал в своем Telegram.

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Дмитрий Лубинец напомнил, что в 2018 году Александр Марченко поехал в Донецк, чтобы подать документы на возвращение его угнанного автомобиля, и был задержан представителями самопровозглашенной "ДНР".

"Более месяца мужчина незаконно удерживался без связи и родным было неизвестно о его месте содержания. В дальнейшем его передали в фсб рф", — написал Лубинец.

Кроме того, за год пребывания в россии украинец был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также российские власти постоянно нарушали его права.

Позже Маренко этапировали в Забайкалье, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля.

Кроме этого, в 2022 году суд внес в его дела данные о том, что он "склонен к суициду". При этом не была проведена ни одна экспертиза в отношении Марченко для того, чтобы установить такой статус.

После начала полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года на украинца осуществляется постоянное давление.

"Его лишают возможности контактировать с родственниками, он изолирован, его безосновательно отправляют в ШИЗО на длительный срок. В конце 2022 года возбудили административное дело в связи с дискредитацией военных сил россии", — рассказал Лубинец.

В свою очередь, Уполномоченный призывает международное сообщество посодействовать, чтобы освободить незаконно удерживаемого украинца из тюрьмы рф.

Напомним, недавно мы писали, что Украина вернула из российского плена 100 воинов и одного гражданского.