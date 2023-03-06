Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за возглас "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.
Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале.
-
Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины
-
Во что инвестировать во время войны: советы эксперта
-
Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК
-
В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории
-
Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
Подробности
"Расстрел украинского военнослужащего, попавшего в плен, — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", — отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что очень больно смотреть на то, что делают оккупанты с нашими людьми. По его словам, цель Украины и всего демократического мира — это привлечение россии к ответственности.
"Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления россии", — добавил Лубинец.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+
Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.
Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает мир способствовать прекращению произвола россии против украинского политзаключенного Александра Марченко. Еще в 2018 году мужчину задержали представители так называемой ДНР.