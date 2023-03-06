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Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

6 марта 2023 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дмитрий Лубинец
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за возглас "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале.

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"Расстрел украинского военнослужащего, попавшего в плен, — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что очень больно смотреть на то, что делают оккупанты с нашими людьми. По его словам, цель Украины и всего демократического мира — это привлечение россии к ответственности.

"Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления россии", — добавил Лубинец.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает мир способствовать прекращению произвола россии против украинского политзаключенного Александра Марченко. Еще в 2018 году мужчину задержали представители так называемой ДНР.

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