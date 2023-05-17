Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Онлайн-карта бойових дій станом на 17 травня 2023 року arrow

Онлайн-карта бойових дій станом на 17 травня 2023 року

17 травня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Онлайн-карта бойових дій станом на 17 травня 2023 року
Українські танкісти на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Станом на 17 травня російські війська намагаються атакувати на території Донецької та Луганської областей. На інших ділянках фронту окупанти тримають оборону.

Карту з детальними позначеннями подій російсько-української війни можна подивитися на сайті проєкту DeepState.

Читайте також:

Карта бойових дій

Найгарячішими точками на театрі воєнних дій російсько-українського протистояння станом на 17 травня залишаються ділянки фронту в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та лінії Лиман — Кремінна.

Саме на цих напрямках росіяни намагаються атакувати, в основному безуспішно.

На південному напрямку окупаційні війська тримають оборону, зводячи укріплення в очікування контрнаступу Сил оборони України.

Карта бойових дій на 17 травня 2023 року
Карта бойових дій на 17 травня 2023 року
Інфографіка: DeepState

Умовні позначки

На карті різними кольорами позначаються ті чи інші території України.

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що карти тих чи інших ділянок фронту публікує і американський Інститут вивчення війни, який детально слідкує за подіями російсько-українського військового конфлікту.

Додамо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB