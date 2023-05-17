Онлайн-карта бойових дій станом на 17 травня 2023 року
Станом на 17 травня російські війська намагаються атакувати на території Донецької та Луганської областей. На інших ділянках фронту окупанти тримають оборону.
Карту з детальними позначеннями подій російсько-української війни можна подивитися на сайті проєкту DeepState.
Карта бойових дій
Найгарячішими точками на театрі воєнних дій російсько-українського протистояння станом на 17 травня залишаються ділянки фронту в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та лінії Лиман — Кремінна.
Саме на цих напрямках росіяни намагаються атакувати, в основному безуспішно.
На південному напрямку окупаційні війська тримають оборону, зводячи укріплення в очікування контрнаступу Сил оборони України.
Умовні позначки
На карті різними кольорами позначаються ті чи інші території України.
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, що карти тих чи інших ділянок фронту публікує і американський Інститут вивчення війни, який детально слідкує за подіями російсько-українського військового конфлікту.
Додамо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.