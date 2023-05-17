Онлайн-карта бойових дій станом на 17 травня 2023 року

Українські танкісти на фронті. Фото: ЗСУ

Станом на 17 травня російські війська намагаються атакувати на території Донецької та Луганської областей. На інших ділянках фронту окупанти тримають оборону.

Карту з детальними позначеннями подій російсько-української війни можна подивитися на сайті проєкту DeepState.

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Карта бойових дій

Найгарячішими точками на театрі воєнних дій російсько-українського протистояння станом на 17 травня залишаються ділянки фронту в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та лінії Лиман — Кремінна.

Саме на цих напрямках росіяни намагаються атакувати, в основному безуспішно.

На південному напрямку окупаційні війська тримають оборону, зводячи укріплення в очікування контрнаступу Сил оборони України.

Карта бойових дій на 17 травня 2023 року

Інфографіка: DeepState

Умовні позначки

На карті різними кольорами позначаються ті чи інші території України.

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що карти тих чи інших ділянок фронту публікує і американський Інститут вивчення війни, який детально слідкує за подіями російсько-українського військового конфлікту.

Додамо, що російські війська за час війни втратили уже 200 тисяч військовослужбовців.