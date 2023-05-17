Кількість загиблих окупантів на фронті перевищила 200 тисяч, — Генштаб

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Минулої доби, 16 травня, Збройні сили України ліквідували близько 610 окупантів. Загалом за часів повномаштабного вторгнення було знищено 200 590 росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 17 травня 2023 року наступні:

особового складу — близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано

танків — 3771 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 7365 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 3166 (+16) одиниць;

РСЗВ — 562 (+0) одиниць;

засоби ППО — 318 (+2) одиниць;

літаків — 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 294 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16);

крилаті ракети — 982 (+9);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6067 (+19) одиниць;

спеціальна техніка — 417 (+7).

Втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано багато успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії. А 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів.