Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 17 мая 2023 года
На 17 мая российские войска пытаются атаковать на территории Донецкой и Луганской областей. На других участках фронта оккупанты держат оборону.
Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проекта DeepState.
Карта боевых действий
Самыми горячими точками на театре военных действий российско-украинского противостояния на 17 мая остаются участки фронта в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и линии Лиман — Кременная.
Именно в этих направлениях россияне пытаются атаковать, в основном безуспешно.
На южном направлении оккупационные войска держат оборону, строя укрепление в ожидании контрнаступления Сил обороны Украины.
Условные отметки
На карте разными цветами сказываются те или иные территории Украины.
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, что карты тех или иных участков фронта публикует и американский Институт изучения войны, подробно следящий за событиями российско-украинского военного конфликта.
Добавим, что российские войска за время войны потеряли уже 200 тысяч военнослужащих.