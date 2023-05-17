Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 17 мая 2023 года

Украинские танкисты на фронте. Фото: ВСУ

На 17 мая российские войска пытаются атаковать на территории Донецкой и Луганской областей. На других участках фронта оккупанты держат оборону.

Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проекта DeepState.

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Карта боевых действий

Самыми горячими точками на театре военных действий российско-украинского противостояния на 17 мая остаются участки фронта в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и линии Лиман — Кременная.

Именно в этих направлениях россияне пытаются атаковать, в основном безуспешно.

На южном направлении оккупационные войска держат оборону, строя укрепление в ожидании контрнаступления Сил обороны Украины.

Карта боевых действий на 17 мая 2023 года

Инфографика: DeepState

Условные отметки

На карте разными цветами сказываются те или иные территории Украины.

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что карты тех или иных участков фронта публикует и американский Институт изучения войны, подробно следящий за событиями российско-украинского военного конфликта.

Добавим, что российские войска за время войны потеряли уже 200 тысяч военнослужащих.