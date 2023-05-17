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Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 17 мая 2023 года

17 мая 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 17 мая 2023 года
Украинские танкисты на фронте. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На 17 мая российские войска пытаются атаковать на территории Донецкой и Луганской областей. На других участках фронта оккупанты держат оборону.

Карту с подробными обозначениями событий российско-украинской войны можно посмотреть на сайте проекта DeepState.

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Карта боевых действий

Самыми горячими точками на театре военных действий российско-украинского противостояния на 17 мая остаются участки фронта в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и линии Лиман — Кременная.

Именно в этих направлениях россияне пытаются атаковать, в основном безуспешно.

На южном направлении оккупационные войска держат оборону, строя укрепление в ожидании контрнаступления Сил обороны Украины.

Карта боевых действий на 17 мая 2023 года
Карта боевых действий на 17 мая 2023 года
Инфографика: DeepState

Условные отметки

На карте разными цветами сказываются те или иные территории Украины.

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что карты тех или иных участков фронта публикует и американский Институт изучения войны, подробно следящий за событиями российско-украинского военного конфликта.

Добавим, что российские войска за время войны потеряли уже 200 тысяч военнослужащих.

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