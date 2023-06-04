Онлайн-карти війни: головні події фронту за 3 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За допомогою онлайн карт можна дізнатися про важливі події російсько-української війни в режимі реального часу. Так, ці ресурси дозволяють бачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про головні події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 3 червня.

Читайте також:

DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Без змін на Сіверському та Білгородському відтинках. Тривають артудари по окупантах та їх техніці. Із Шебекіно триває втеча місцевого населення. Російські військові підтягують додаткові сили для прикриття кордону.

На Сватівському відтинку тривають бої біля Масютівки та Новоселівського. Також на Авдіївському — тривають бої біля Кам'янки, Первомайського та в Мар'їнці.

Зазначається, що за останню добу суттєвих змін не зафіксовано. Кордон Харківщини та Білгородщини залишається доволі гарячою точкою на фронті.

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 29 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Новоселівського й Макіївки Луганської області та Спірного Донецької області, Іванівського, Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська продовжують обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове. Окупанти вели невдалі наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області.

Російський військкор заявив, що українські війська контратакували в бік Куземівки, але окупанти відбили штурм. Також за словами російських військкорів, противник здійснив наземні атаки поблизу Дворічної, Масютівки та Синьківки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські сили продовжують зосереджувати свої зусилля на рубежі Авдіївка-Донецьк. ЗСУ відбили 14 наземних атак РФ у Мар’їнці та поблизу Олександрівки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Росіяни продовжують розширювати укріплення в тилових районах Херсонської області. На геолокаційних кадрах видно нещодавно зведені оборонні споруди "Зуби дракона" на північний схід від Ставок.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що плани ЗСУ щодо контрнаступу проти російських окупантів залишаються в силі, попри численні атаки ракетами та безпілотниками.