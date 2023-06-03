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Контрнаступ ЗСУ йде за планом, попри ракетні атаки окупантів, — Міноборони

3 червня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Контрнаступ ЗСУ йде за планом, попри ракетні атаки окупантів, — Міноборони
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що плани ЗСУ щодо контрнаступу проти російських окупантів залишаються в силі, попри численні атаки ракетами та безпілотниками.

Про це Володимир Гаврилов сказав для Reuters.

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"Їхня головна мета — зупинити наш контрнаступ і завдати удару по центрах прийняття рішень", — наголосив Гаврилов

Гаврилов назвав масоване використання Росією балістичних ракет у травні "останнім стратегічним засобом" і зазначив, що системи протиповітряної оборони України були "більш ніж на 90 відсотків ефективні" проти цих атак.

За його словами, для РФ було несподіванкою виявити, що ефективність балістичних ракет була майже нульовою.

Гаврилов наголосив, що російські ракетні обстріли не вплинули на час початку довгоочікуваного контрнаступу.

"Ніщо не може зупинити наші зусилля, наше бажання та нашу впевненість у тому, що ми переможемо в цій війні. Україна розпочне контрнаступ, маючи намір звільнити наші території цього року", — наголосив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там стверджують, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій.

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