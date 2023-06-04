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Онлайн-карты войны: главные события фронта за 3 июня

4 июня 2023 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты войны: главные события фронта за 3 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С помощью онлайн карт можно узнать о важных событиях русско-украинской войны в режиме реального времени. Так, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой зафиксированы онлайн-картами по состоянию на 3 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Без изменений на Северском и Белгородском отрезках. Продолжаются артудары по оккупантам и их технике. Из Шебекино продолжается бегство местного населения. Российские военные подтягивают дополнительные силы для прикрытия границы.

На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского. Также на Авдеевском продолжаются бои возле Каменки, Первомайского и в Марьинке.

Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Граница Харьковщины и Белгородщины остается достаточно горячей точкой на фронте.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области, Ивановского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.

Российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали в сторону Куземовки, но оккупанты отразили штурм. Также по словам российских военкоров, противник совершил наземные атаки вблизи Двухлетней, Масютовки и Синьковки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские силы продолжают сосредотачивать свои усилия на рубеже Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили 14 наземных атак РФ в Марьинке и вблизи Александровки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Россияне продолжают расширять укрепления в тыловых районах Херсонской области. На геолокационных кадрах видны недавно возведенные оборонные сооружения "Зубы дракона" к северо-востоку от Ставок.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских оккупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.

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