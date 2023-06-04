Онлайн-карты войны: главные события фронта за 3 июня
С помощью онлайн карт можно узнать о важных событиях русско-украинской войны в режиме реального времени. Так, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.
Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой зафиксированы онлайн-картами по состоянию на 3 июня.
DeepState
На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.
Без изменений на Северском и Белгородском отрезках. Продолжаются артудары по оккупантам и их технике. Из Шебекино продолжается бегство местного населения. Российские военные подтягивают дополнительные силы для прикрытия границы.
На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского. Также на Авдеевском продолжаются бои возле Каменки, Первомайского и в Марьинке.
Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Граница Харьковщины и Белгородщины остается достаточно горячей точкой на фронте.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области, Ивановского, Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.
Российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали в сторону Куземовки, но оккупанты отразили штурм. Также по словам российских военкоров, противник совершил наземные атаки вблизи Двухлетней, Масютовки и Синьковки.
Российские силы продолжают сосредотачивать свои усилия на рубеже Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили 14 наземных атак РФ в Марьинке и вблизи Александровки.
Россияне продолжают расширять укрепления в тыловых районах Херсонской области. На геолокационных кадрах видны недавно возведенные оборонные сооружения "Зубы дракона" к северо-востоку от Ставок.
Напомним, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских оккупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.