Онлайн-карты войны: главные события фронта за 3 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

С помощью онлайн карт можно узнать о важных событиях русско-украинской войны в режиме реального времени. Так, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой зафиксированы онлайн-картами по состоянию на 3 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Без изменений на Северском и Белгородском отрезках. Продолжаются артудары по оккупантам и их технике. Из Шебекино продолжается бегство местного населения. Российские военные подтягивают дополнительные силы для прикрытия границы.

На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского. Также на Авдеевском продолжаются бои возле Каменки, Первомайского и в Марьинке.

Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Граница Харьковщины и Белгородщины остается достаточно горячей точкой на фронте.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой области, Ивановского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.

Российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали в сторону Куземовки, но оккупанты отразили штурм. Также по словам российских военкоров, противник совершил наземные атаки вблизи Двухлетней, Масютовки и Синьковки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские силы продолжают сосредотачивать свои усилия на рубеже Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили 14 наземных атак РФ в Марьинке и вблизи Александровки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Россияне продолжают расширять укрепления в тыловых районах Херсонской области. На геолокационных кадрах видны недавно возведенные оборонные сооружения "Зубы дракона" к северо-востоку от Ставок.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских оккупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.