Онлайн-карти війни: головні події фронту за 4 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За допомогою онлайн-карт можна дізнатися про важливі події російсько-української війни в режимі реального часу. Так, ці ресурси дозволяють бачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про головні події на передовій станом на 4 червня.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Повідомляється, що підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію в Білгородській області РФ, під час якої могли розташуватися на території майже 10 квадратних кілометрів.

Сватівський напрямок — тривають бої біля Масютівки та Новоселівського. Російські ресурси повідомляють про висадку в Новомлинівську, ми підтвердити це не можемо.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Авдіївський напрямок — тривають бої біля Кам'янки, Водяного, Первомайського та в Мар'їнці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Запорізький напрямок — тривають бої вздовж лінії зіткнення від Левадного до Нескучного.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Бєлгородська область — губернатор В'ячеслав Гладков запропонував жителям населених пунктів області у кордоні з Україною на час покинути свої будинки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Збройні сили України просунулися на запорізькому напрямку і, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.

4 червня російські війська продовжили наступ на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували Білогорівку та Спірне.

Карта боїв від ISW

Фото: Скріншот

Російські джерела стверджували, що 4 червня українські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки. І там начебто російські війська відбили українські наземні атаки поблизу Опитного та Водяного. Водночас Генштаб України повідомив, що російські війська не проводили наступальних дій під Авдіївкою.

Карта боїв від ISW

Фото: Скріншот

Нагадаємо, заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Україна прагне вступити до НАТО протягом "дуже короткого" часу після досягнення військової перемоги над Росією. Він також сказав про тиск Києва на Захід з метою отримання карти щодо вступу до Альянсу.