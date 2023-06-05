Онлайн-карты войны: главные события фронта за 4 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

С помощью онлайн-карт можно узнать о важных событиях русско-украинской войны в режиме реального времени. Эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой по состоянию на 4 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских оккупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Сообщается, что подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области РФ, во время которой могли разместиться на территории около 10 квадратных километров.

Сватовское направление — продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского. Российские ресурсы сообщают о высадке в Новомлиновске, мы подтвердить это не можем.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевское направление — продолжаются бои у Каменки, Водяного, Первомайского и в Марьинке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление — продолжаются бои вдоль линии соприкосновения от Левадного до Нескучного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Противник продолжает собирать основные усилия для полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Белгородская область — губернатор Вячеслав Гладков предложил жителям населенных пунктов области в границе с Украиной на время покинуть свои дома.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, удачи не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, Вооруженные силы Украины продвинулись в запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

4 июня российские войска продолжили наступление к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Белогоровку и Спорное.

Карта боев от ISW

Фото: Скриншот

Российские источники утверждали, что 4 июня украинские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки. И там вроде бы российские войска отразили украинские наземные атаки вблизи Опросного и Водяного. В то же время Генштаб Украины сообщил, что российские войска не предпринимали наступательных действий под Авдеевкой.

Карта боев от ISW

Фото: Скриншот

Напомним, замминистра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Украина стремится вступить в НАТО в течение "очень короткого" времени после достижения военной победы над Россией. Он также сказал о давлении Киева на Запад с целью получения карты по вступлению в Альянс.