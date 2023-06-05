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Онлайн-карты войны: главные события фронта за 4 июня

5 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты войны: главные события фронта за 4 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С помощью онлайн-карт можно узнать о важных событиях русско-украинской войны в режиме реального времени. Эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой по состоянию на 4 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских оккупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Сообщается, что подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области РФ, во время которой могли разместиться на территории около 10 квадратных километров.

Сватовское направление — продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского. Российские ресурсы сообщают о высадке в Новомлиновске, мы подтвердить это не можем.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевское направление — продолжаются бои у Каменки, Водяного, Первомайского и в Марьинке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление — продолжаются бои вдоль линии соприкосновения от Левадного до Нескучного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Противник продолжает собирать основные усилия для полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот
  • Белгородская область — губернатор Вячеслав Гладков предложил жителям населенных пунктов области в границе с Украиной на время покинуть свои дома.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот
  • На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, удачи не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, Вооруженные силы Украины продвинулись в запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

4 июня российские войска продолжили наступление к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Белогоровку и Спорное.

Карта боев от ISW
Фото: Скриншот

Российские источники утверждали, что 4 июня украинские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки. И там вроде бы российские войска отразили украинские наземные атаки вблизи Опросного и Водяного. В то же время Генштаб Украины сообщил, что российские войска не предпринимали наступательных действий под Авдеевкой.

Карта боев от ISW
Фото: Скриншот

Напомним, замминистра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Украина стремится вступить в НАТО в течение "очень короткого" времени после достижения военной победы над Россией. Он также сказал о давлении Киева на Запад с целью получения карты по вступлению в Альянс.

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