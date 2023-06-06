Онлайн-карти війни: головні події фронту за 5 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За допомогою онлайн-карт можна дізнатися про важливі події російсько-української війни в режимі реального часу. Так, ці ресурси дозволяють бачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про головні події на передовій станом на 5 червня.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Белгородський напрямок — продовжуємо фіксувати роботу проукраїнських підрозділів в Новій Тавільжанці. Місцеві урядовці визнають відсутність контролю над даним населеним пунктом.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Бахмутський напрямок — тривають бої біля Оріхово-Василівки та Берхівського водосховища. Біля останнього Сили Оборони мають частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Авдіївський напрямок — тривають бої біля Водяного. Біля Невельського є перемінний успіх в балці Сухий Яр. В Мар'їнці ворог так і не може захопити залишки міста.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Напрямок Бахмута: російські сили провели наступальні операції в околицях Івановського, хоч і без успіху. Наносили авіаудари по Торецьку та Білій Горі Донецької області.

З ворожої артилерії обстріляли райони населених пунктів:

Васюківка,

Орігово-Василівка,

Хромов,

Часів Яр,

Іванівське,

Ступочки,

Біла Гора,

Діліївка,

Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Напрямок Мар'їнки: наші захисники відбили всі 8х ворожих атак у околицях Мар'їнки. ворог завдав авіаудари по населеному пункту.

Від артилерійського обстрілу постраждали:

Хостра,

Георгіївка,

Мар'їнка,

Поб'єда,

Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Також 5 червня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції поблизу Невельського (17 км на північний захід від Донецька) та Мар’їнки (20 км на захід від Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, за останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.