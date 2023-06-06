Онлайн-карты войны: главные события фронта за 5 июня
С помощью онлайн-карт можно узнать важные события русско-украинской войны в режиме реального времени. Да, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.
Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой состоянию на 5 июня.
DeepState
На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.
Белгородское направление — продолжаем фиксировать работу проукраинских подразделений в Новой Тавильжанке. Местные чиновники признают отсутствие контроля над данным населенным пунктом.
Бахмутское направление — продолжаются бои у Орехово-Василовки и Берховского водохранилища. Около последнего Силы Обороны имеют частичный успех.
Авдеевское направление — продолжаются бои у Водяного. Возле Невельского есть переменный успех в балке Сухой Яр. В Марьинке враг так и не может захватить остатки города.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.
Направление Бахмута: русские силы провели наступательные операции в окрестностях Ивановского, хоть и без успеха. Наносили авиаудары по Торецку и Белой Горе Донецкой области.
Из вражеской артиллерии обстреляли районы населённых пунктов:
- Васюковка,
- Оригово-Василовка,
- Хромов,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Ступочки,
- Белая Гора,
- Делиевка,
- Нью-Йорк в Донецкой области.
Направление Марьинки: наши защитники отразили все 8-х вражеских атак в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по населенному пункту.
От артиллерийских обстрелов пострадали:
- Хостро,
- Георгиевка,
- Марьинка,
- Побьеда,
- Новомихайловка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).
Также 5 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Невельского (17 км северо-западнее Донецка) и Марьинки (20 км западнее Донецка).
Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.