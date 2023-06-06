Онлайн-карты войны: главные события фронта за 5 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

С помощью онлайн-карт можно узнать важные события русско-украинской войны в режиме реального времени. Да, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой состоянию на 5 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Белгородское направление — продолжаем фиксировать работу проукраинских подразделений в Новой Тавильжанке. Местные чиновники признают отсутствие контроля над данным населенным пунктом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бахмутское направление — продолжаются бои у Орехово-Василовки и Берховского водохранилища. Около последнего Силы Обороны имеют частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевское направление — продолжаются бои у Водяного. Возле Невельского есть переменный успех в балке Сухой Яр. В Марьинке враг так и не может захватить остатки города.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Направление Бахмута: русские силы провели наступательные операции в окрестностях Ивановского, хоть и без успеха. Наносили авиаудары по Торецку и Белой Горе Донецкой области.

Из вражеской артиллерии обстреляли районы населённых пунктов:

Васюковка,

Оригово-Василовка,

Хромов,

Часов Яр,

Ивановское,

Ступочки,

Белая Гора,

Делиевка,

Нью-Йорк в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Направление Марьинки: наши защитники отразили все 8-х вражеских атак в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по населенному пункту.

От артиллерийских обстрелов пострадали:

Хостро,

Георгиевка,

Марьинка,

Побьеда,

Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Также 5 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Невельского (17 км северо-западнее Донецка) и Марьинки (20 км западнее Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.