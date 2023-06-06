Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Онлайн-карты войны: главные события фронта за 5 июня arrow

Онлайн-карты войны: главные события фронта за 5 июня

6 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты войны: главные события фронта за 5 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С помощью онлайн-карт можно узнать важные события русско-украинской войны в режиме реального времени. Да, эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовой состоянию на 5 июня.

Читайте также:

DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Белгородское направление — продолжаем фиксировать работу проукраинских подразделений в Новой Тавильжанке. Местные чиновники признают отсутствие контроля над данным населенным пунктом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бахмутское направление — продолжаются бои у Орехово-Василовки и Берховского водохранилища. Около последнего Силы Обороны имеют частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевское направление — продолжаются бои у Водяного. Возле Невельского есть переменный успех в балке Сухой Яр. В Марьинке враг так и не может захватить остатки города.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Направление Бахмута: русские силы провели наступательные операции в окрестностях Ивановского, хоть и без успеха. Наносили авиаудары по Торецку и Белой Горе Донецкой области.

Из вражеской артиллерии обстреляли районы населённых пунктов:

  • Васюковка,
  • Оригово-Василовка,
  • Хромов,
  • Часов Яр,
  • Ивановское,
  • Ступочки,
  • Белая Гора,
  • Делиевка,
  • Нью-Йорк в Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Направление Марьинки: наши защитники отразили все 8-х вражеских атак в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по населенному пункту.

От артиллерийских обстрелов пострадали:

  • Хостро,
  • Георгиевка,
  • Марьинка,
  • Побьеда,
  • Новомихайловка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Также 5 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Невельского (17 км северо-западнее Донецка) и Марьинки (20 км западнее Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас