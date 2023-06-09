Онлайн-карти війни: головні події фронту за 8 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За допомогою онлайн-карт можна дізнатися про важливі події російсько-української війни в режимі реального часу. Так, ці ресурси дозволяють бачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про головні події на передовій станом на 8 червня.

Читайте також:

DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Бахмутський напрямок — тривають бої біля каналу СД-Д та біля панівних висот на північ від Кліщіївки. Ворог намагається відбити наші атаки біля Берхівки та залучає значні сили артилерії.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Запорізький напрямок — ніяких боїв за Велику Новосілку не відбувається. Бої йдуть за населені пункти по лінії Новодонецьке-Нескучне-Левадне. Тривають важкі бої від Лобкового до Малої Токмачки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Авдіївка: противник зробив невдалі спроби просунутися поблизу населених пунктів Сєверне та Опитне. Російські сили завдали авіаударів по околицях Авдіївки. Окупантські сили обстріляли околиці населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненке, Первомайське та Карлівка (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Мар'їнка: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Ворог зазнав втрат. Водночас ворог обстріляв з артилерії по околицях Мар'їнки, Поб'єди та Новомихайлівки (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах окупованої Луганської області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Станом на 8 червня зниження рівня води в Каховському водосховищі не загрожує роботі охолоджувачів ЗАЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ЗАЕС все ще забирає воду з Каховського водосховища для охолодження ядерних реакторів.

Гроссі заявив, що рівень води в Каховському водосховищі знизився з 16,8 метра до 12,7 метра, і ЗАЕС, ймовірно, зможе працювати з охолодженням, якщо рівень води знизиться до 11 метрів. Гроссі заявив, що наразі рівень води знижується зі швидкістю від чотирьох до семи сантиметрів на годину. В НАЕК "Енергоатом" також заявили, що станом на 8 червня рівень води у водоймі-охолоджувачі ЗАЕС стабільний.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. На цій ділянці фронту успішно протидіють російським окупантам 3-я окрема штурмова бригада.