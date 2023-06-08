Російська еліта хоче зупинити війну, але Путін проти, — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

У російської еліти панує похмурий настрій щодо перспектив війни Володимира Путіна в Україні. Вона намагається зупинити агресію, однак президент РФ проти.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами семи людей, які знайомі із ситуацією, багато хто з політичної та бізнес-еліти втомився від війни і хоче її зупинити, хоча вони сумніваються, що Путін припинить бойові дії. Вони зазначили, що абсолютна віра в лідерство президента РФ похитнулася.

Двоє співрозмовників сказали, що найбільш сприятливою перспективою були б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на "заморожений".

"Еліти опинилися в глухому куті, вони бояться. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала ідея про можливість того, що Путін не виграє цю війну", — сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив країну після вторгнення.

Зневіра у РФ щодо перспектив війни може посилити розподіл відповідальності за невдале вторгнення, що вже призвело до гострих суспільних розбіжностей між націоналістично налаштованими прихильниками жорсткої лінії та Міноборони Росії. Еліта РФ не очікує значних успіхів окупантів на болі бою.

Підрив Каховської дамби в Херсонській області ще більше ускладнив війну, адже води затопили багато населених пунктів.

Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хочуть посилити боротьбу проти України, втратили віру щодо перспектив Росії у війні. Найманці з ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним критикують міністра оборони РФ Сергія Шойгу та головнокомандувача російської армії Валерія Герасимова за військові провали, оскільки вони наполягають на повномасштабній мобілізації та воєнному стані.

"Було занадто багато великих помилок. Давно були очікування, що Росія візьме під контроль більшу частину України, але ці очікування не виправдалися", — сказав Сергій Марков, політичний консультант зі зв’язками в Кремлі.

За словами чотирьох людей, які знають ситуацію, більшість продовжують свою роботу. Вони впевнені, що не можуть вплинути на події. П'ятеро людей заявили, що Путін не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

"Російські чиновники та магнати-мільярдери знають, що їм загрожують потенційно роки міжнародної ізоляції та поглиблення залежності від Кремля, оскільки Путін змушує бізнес підтримувати військові дії та забороняє тим, хто його оточує, залишати свої посади", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, у декількох областях РФ у радіоефірі транслювали фейкове звернення Путіна про "загальну мобілізацію" і воєнний стан у прикордонних регіонах. Росіянам розповідали, що українські війська нібито увійшли на територію Росії.

Також ми писали, що під час Другої світової війни Гітлер, маючи намір вторгнутися до Британії, спробував зруйнувати Королівські ВПС. У результаті він майже досяг своєї мети, але потім, розлючений на атаки ворогів по німецьких містах, переключив свою стратегію на бомбардування Лондона і зараз Путін робить ту ж помилку, зосередивши увагу на Києві.