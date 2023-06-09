Онлайн-карты войны: главные события фронта за 8 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

С помощью онлайн-карт можно узнать важные события русско-украинской войны в режиме реального времени. Эти ресурсы позволяют видеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Новости.LIVE собрали всю информацию о главных событиях на передовом состоянии на 8 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Бахмутское направление — продолжаются бои у канала СД-Д и возле господствующих высот к северу от Клещиевки. Враг пытается отразить наши атаки у Берховки и привлекает значительные силы артиллерии.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление — никаких боев за Великую Новоселку не происходит. Бои идут за населенные пункты по линии Новодонецкое-Нескучное-Левадное. Продолжаются тяжелые бои от Лобкового до Малой Токмачки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Авдеевка: противник предпринял неудачные попытки продвинуться вблизи населенных пунктов Северное и Опросное. Российские силы нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки. Оккупантские силы обстреляли окрестности населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненко, Первомайское и Карловка (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Марьинка: украинские защитники отразили все атаки врага в окрестностях города Марьинка. Враг понес потери. В то же время враг обстрелял из артиллерии по окрестностям Марьинки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска продолжают наносить удары по тыловым районам оккупированной Луганской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

По состоянию на 8 июня понижение уровня воды в Каховском водохранилище не угрожает работе охладителей ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС все еще забирает воду из Каховского водохранилища для охлаждения ядерных реакторов.

Гросси заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился с 16,8 до 12,7 метра, и ЗАЭС, вероятно, сможет работать с охлаждением, если уровень воды снизится до 11 метров. Гросси заявил, что уровень воды снижается со скоростью от четырех до семи сантиметров в час. В НАЭК "Энергоатом" также заявили, что по состоянию на 8 июня уровень воды в водоеме-охладителе ЗАЭС стабилен.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. На этом участке фронта удачно противодействуют русским оккупантам 3-я отдельная штурмовая бригада.