Онлайн-карти війни: головні події фронту за 9 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За перебігом головних подій передової російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами за 9 червня.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Авдіївський напрямок: на південь від Первомайського чергову спробу ворога просунутися було ліквідовано.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Запорізький напрямок: бої тривають за населені пункти по лінії Новодонецьке-Нескучне-Левадне.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Бахмутський напрямок: окупанти здійснили наступ у околицях Богданівки, хоч і без успіху. Наносили авіаудари по Білогорському та Торецькому районах Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Мар'їнка: наші захисники відбили всі ворожі атаки у околицях Мар'їнки. Ворог зазнав втрат. Також ворог обстріляв райони селищ:

Георгіївка,

Мар'їнка,

Острівське,

Курахове,

Дачне,

Новомихайлівка,

Катеринівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські сили продовжували обмежені наземні обстріли адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські сили здійснили обмежені та локалізовані наземні атаки на південь від Кремінної 9 червня. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

9 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки),

Північного (6 км на захід від Авдіївки),

Невельського (13 км).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, визвольний контрнаступ Збройних сил України розпочався. Він має низку ознак і триватиме до глибокої осені. Експерти кажуть, що українська сторона має і буде перемагати виключно шляхом якості свого стратегічного озброєння, яке йде від західних партнерів, і тактичної майстерності.