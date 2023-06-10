Онлайн-карты войны: главные события фронта за 9 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий передовой русско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. В режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами за 9 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Авдеевское направление: к югу от Первомайского очередная попытка врага продвинуться была ликвидирована.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление: бои идут за населенные пункты по линии Новодонецкое-Нескучное-Левадное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Бахмутское направление: оккупанты совершили наступление в окрестностях Богдановки, хоть и без успеха. Наносили авиаудары по Белогорскому и Торецкому районам Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Марьинка: наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг понес потери. Также враг обстрелял районы поселков:

Георгиевка,

Марьинка,

Островское,

Курахово,

Дачное,

Новомихайловка,

Катериновка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

ISW

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские силы продолжали ограниченные наземные обстрелы административной границы между Донецкой и Запорожской областями и на западе Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские силы совершили ограниченные и локализованные наземные атаки к югу от Кременной 9 июня. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

9 июня российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

Опитного (3 км к юго-западу от Авдеевки),

Северного (6 км к западу от Авдеевки),

Невельского (13 км).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Он имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени. Эксперты говорят, что украинская сторона должна и будет побеждать исключительно путем качества своего стратегического вооружения, исходящего от западных партнеров, и тактического мастерства.