Карта бойових дій в Україні на 26.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Онлайн-карти війни: головні події на фронті 26 травня
За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.
Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайтах DeepState та Liveuamap.
DeepState
Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.
Але також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Мапа від онлайн-проєкту Liveuamap надає можливість побачити місця російських ударів, причому це стосується як прифронтових територій, так і українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.
Також за допомогою онлайн-карти можна слідкувати за тим, як змінюється розмір окупованих російськими військами територій України.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.