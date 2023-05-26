Карта бойових дій в Україні на 26.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайтах DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.

Але також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Мапа від онлайн-проєкту Liveuamap надає можливість побачити місця російських ударів, причому це стосується як прифронтових територій, так і українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

Також за допомогою онлайн-карти можна слідкувати за тим, як змінюється розмір окупованих російськими військами територій України.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.