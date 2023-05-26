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Онлайн-карты войны: главные события на фронте 26 мая

26 мая 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За событиями российско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных российской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайтах DeepState и Liveuamap .

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DeepState

Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.

Но также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Карта от онлайн-проекта Liveuamap предоставляет возможность увидеть места российских ударов, причем это касается как прифронтовых территорий, так и украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Также с помощью онлайн карты можно следить за тем, как меняется размер оккупированных российскими войсками территорий Украины.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

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