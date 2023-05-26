Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Онлайн-карты войны: главные события на фронте 26 мая
За событиями российско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных российской армией.
Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайтах DeepState и Liveuamap .
DeepState
Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.
Но также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Карта от онлайн-проекта Liveuamap предоставляет возможность увидеть места российских ударов, причем это касается как прифронтовых территорий, так и украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.
Также с помощью онлайн карты можно следить за тем, как меняется размер оккупированных российскими войсками территорий Украины.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.