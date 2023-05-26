Карта боевых действий в Украине на 26.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

За событиями российско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных российской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайтах DeepState и Liveuamap .

Читайте также:

DeepState

Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.

Но также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Карта от онлайн-проекта Liveuamap предоставляет возможность увидеть места российских ударов, причем это касается как прифронтовых территорий, так и украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

Также с помощью онлайн карты можно следить за тем, как меняется размер оккупированных российскими войсками территорий Украины.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.