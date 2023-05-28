Онлайн-карти війни: головні події на фронті 27 травня

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайтах DeepState.

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DeepState

Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.

Також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.

Сватівський напрямок — росіяни мають успіх вглиб до 1 км південніше Масютівки. Бої в лісах складні, тим паче, що жодна сторона не має значної переваги в артилерії. Натомість у ворога є перевага у дронах.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Авдіївський напрямок — тривають бої біля Водяного. Росіяни полізли знову з півдня на Первомайське, мають успіх у вигляді однієї з позицій, але при цьому зазнавши втрат в живій силі.

В Мар'їнці тривають спроби ворога зайняти західну частину розвалин міста, успіху не мають.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.