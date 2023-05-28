Онлайн-карты войны: главные события на фронте 27 мая

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

За событиями русско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных русской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайтах DeepState.

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DeepState

Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.

Также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.

Сватовское направление — россияне преуспевают южнее Масютовки. Бои в лесах сложны, тем более что ни одна сторона не имеет значительного преимущества в артиллерии. А у врага есть преимущество в дронах.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Авдеевское направление — продолжаются бои у Водяного. Россияне полезли снова с юга на Первомайское, преуспевают в виде одной из позиций, но при этом несут потери в живой силе.

В Марьинке продолжаются попытки врага занять западную часть развалин города, успеха нет.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

– территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.