Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 1 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

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DeepState

Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.

Також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.

Сватівський напрямок — тривають бої біля Масютівки. Ворог продовжує підсилювати цю ділянку. Сергіївку через півроку можна нарешті назвати звільненою.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Авдіївський напрямок — тривають бої південніше Кам'янки. Ворог знову лізе південніше Первомайського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.