Головні події на фронтах війни 1 червня: актуальні карти від ISW
Російські окупаційні війська станом на 1 червня ведуть наступальні дії на східному фронті. Зокрема, намагаються просунутися в районі Бахмута та Сватового.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські та українські війська протягом минулої доби зіткнулися на 13 напрямках на Куп’янськ і Кремінну.
Зокрема, Сили оборони України відбили наземні атаки на північному сході від Сватового поблизу Масютівки.
Росіяни стверджують, що змогли просунутися поблизу Крохмального, але відомо, що просуваються, у районі Білогорівки, українські війська.
Російські війська вели безуспішні бойові дії поблизу Сєверного.
Також відомо про те, що українська армія відбила усі російські атаки в Мар’їнці.
А заяви російських воєнкорів про наземні атаки в районі Кам’янки не мають візуального підтвердження.
В районі Бахмута тривають позиційні бої. Росіяни заявляють про бажання захопити Хромове, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Краматорськ.
Втім, відомо лише про безуспішні атаки окупантів поблизу Оріхово-Василівки та Білої Гори.
Південь
На цьому напрямку, у Запорізькій області, російські війська продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу і якихось особливих воєнних дій не проводять.
На Херсонському напрямку українська армія обстріляла позиції окупантів, зокрема, військові вантажівки, на захід від Виноградного.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.