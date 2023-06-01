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Головні події на фронтах війни 1 червня: актуальні карти від ISW

1 червня 2023 10:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Головні події на фронтах війни 1 червня: актуальні карти від ISW
Український військовий на фронті. Фото: пресслужба 56 ОМПБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська станом на 1 червня ведуть наступальні дії на східному фронті. Зокрема, намагаються просунутися в районі Бахмута та Сватового.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські та українські війська протягом минулої доби зіткнулися на 13 напрямках на Куп’янськ і Кремінну.

Зокрема, Сили оборони України відбили наземні атаки на північному сході від Сватового поблизу Масютівки.

Росіяни стверджують, що змогли просунутися поблизу Крохмального, але відомо, що просуваються, у районі Білогорівки, українські війська.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Російські війська вели безуспішні бойові дії поблизу Сєверного. 

Також відомо про те, що українська армія відбила усі російські атаки в Мар’їнці.

А заяви російських воєнкорів про наземні атаки в районі Кам’янки не мають візуального підтвердження.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

В районі Бахмута тривають позиційні бої. Росіяни заявляють про бажання захопити Хромове, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Краматорськ.

Втім, відомо лише про безуспішні атаки окупантів поблизу Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку, у Запорізькій області, російські війська продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу і якихось особливих воєнних дій не проводять.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

На Херсонському напрямку українська армія обстріляла позиції окупантів, зокрема, військові вантажівки, на захід від Виноградного.

Карта боїв, Херсонська область
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

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